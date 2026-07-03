16 одичавших детей среди фекалий нашли в одном доме

03 июля 2026, 11:35

В США полиция нашла 16 детей, которых годами держали в комнате без еды и воды

Фото: iStock/PhotosbyAndy

В США полиция случайно обнаружила в одном доме 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет, которые годами жили в антисанитарных условиях. Об этом сообщает телеканал WLWT.