16 одичавших детей среди фекалий нашли в одном доме
В США полиция случайно обнаружила в одном доме 16 детей в возрасте от полутора до 18 лет, которые годами жили в антисанитарных условиях. Об этом сообщает телеканал WLWT.
Несовершеннолетние проживали в комнате площадью 13 квадратов в деревне Хамден совершенно без еды и воды. Там также выявили множество бактерий и человеческих фекалий.
Как отметил шериф округа Винтон Райан Кейн, домашний скот на участке содержался в лучших условиях, чем эти дети. При этом некоторые из них, включая 18-летнюю девушку, не умели говорить. Двоих несовершеннолетних экстренно госпитализировали, одного из них перевели в реанимацию, где подключили к ИВЛ.
Правоохранители нашли одичавших детей в рамках другого расследования. Генеральный прокурор штата Огайо Энди Уилсон заявил, что, если бы они промедлили еще день, речь могла бы идти об одной или нескольких смертях. Теперь штат собирается добиться временной опеки над всеми несовершеннолетними.
Родителей, бабушку и дедушку детей взяли под стражу. Уточняется, что ситуация носит внутрисемейный характер и не связана с торговлей людьми. Правоохранители продолжают обыски в доме, они не исключают новых обвинений.
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