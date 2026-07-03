В Таиланде 11-летний мальчик угнал машину отца и задавил девятерых монахов
В Таиланде 11-летний мальчик угнал отцовскую машину и насмерть сбил девятерых буддийских монахов. Об этом пишет газета The New York Times.
Трагедия произошла днем 2 июля в провинции Мукдахан. Накануне группа из 34 буддийских монахов совершала пешее паломничество по монастырям. Они остановились в храме рядом с деревней На Си Нуан, чтобы пообедать, а после продолжили путь. Чуть позже в них на огромной скорости врезался пикап, которым управлял ребенок.
Пять человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице, а девятого не стало тем же вечером. При этом 18 монахов все еще находятся в реанимации.
Полиция выяснила, что юный виновник смертельного ДТП взял ключи от отцовской машины без его разрешения, чтобы покататься. Его доставили в отдел для допроса. Мальчика описывают как «ребенка, которому нужен особый уход».
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