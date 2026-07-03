Появились детали драки со стрельбой у кафе в Подмосковье

03 июля 2026, 11:39

После драки со стрельбой у кафе в Подмосковье задержали двоих человек

Фото: istockphoto/Dzurag

В подмосковном поселке Боброво полиция задержала двух мужчин, участвовавших в конфликте со стрельбой у кафе на улице Лесной. Инцидент произошел вечером 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.