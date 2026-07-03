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Появились детали драки со стрельбой у кафе в Подмосковье

После драки со стрельбой у кафе в Подмосковье задержали двоих человек
Фото: istockphoto/Dzurag

В подмосковном поселке Боброво полиция задержала двух мужчин, участвовавших в конфликте со стрельбой у кафе на улице Лесной. Инцидент произошел вечером 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.



По данным ведомства, между двумя компаниями посетителей заведения вспыхнула ссора на бытовой почве, которая переросла в потасовку. После драки все участники скрылись с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка оперативно установили и доставили в отдел двоих фигурантов — мужчин 1988 и 1985 годов рождения. Один из задержанных, как выяснилось, стрелял из травматического пистолета.

В главке уточнили, что на текущий момент пострадавшие за медицинской помощью не обращались. Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Полиция продолжает устанавливать всех причастных к инциденту и выяснять детали произошедшего. Итоговое процессуальное решение примут по завершении проверки.

Никита Кротов

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