У побережья Коста-Рики акула откусила дайверу часть лица
У побережья необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула набросилась на мексиканского туриста и укусила его за голову. Мужчина выжил, сообщает издание The Tico Times.
40-летний иностранец занимался дайвингом в национальном парке. Инцидент произошёл на глубине 30 метров. Хищник атаковал дайвера в голову и левую часть лица, а также повредил дыхательные шланги.
Мужчине пришлось срочно подниматься на поверхность, чтобы избежать осложнений. Спасатели оперативно прибыли на место. Они оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и стабилизировали его состояние перед эвакуацией.
Для дальнейшего лечения туриста направляют в город Пунтаренас на материке. Путь на катере займёт 36–40 часов. Специалисты не установили вид акулы. Они изучают обстоятельства нападения, чтобы оценить потенциальные риски для других дайверов.
