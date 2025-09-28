У побережья Коста-Рики акула откусила дайверу часть лица

28 сентября 2025, 11:43

У побережья острова Кокос в Коста-Рике на дайвера напала акула

Фото: Istock/Pieter De Pauw

У побережья необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула набросилась на мексиканского туриста и укусила его за голову. Мужчина выжил, сообщает издание The Tico Times.