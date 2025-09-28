Достижения.рф

У побережья Коста-Рики акула откусила дайверу часть лица

У побережья острова Кокос в Коста-Рике на дайвера напала акула
Фото: Istock/Pieter De Pauw

У побережья необитаемого острова Кокос в Коста-Рике акула набросилась на мексиканского туриста и укусила его за голову. Мужчина выжил, сообщает издание The Tico Times.



40-летний иностранец занимался дайвингом в национальном парке. Инцидент произошёл на глубине 30 метров. Хищник атаковал дайвера в голову и левую часть лица, а также повредил дыхательные шланги.

Мужчине пришлось срочно подниматься на поверхность, чтобы избежать осложнений. Спасатели оперативно прибыли на место. Они оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и стабилизировали его состояние перед эвакуацией.

Для дальнейшего лечения туриста направляют в город Пунтаренас на материке. Путь на катере займёт 36–40 часов. Специалисты не установили вид акулы. Они изучают обстоятельства нападения, чтобы оценить потенциальные риски для других дайверов.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0