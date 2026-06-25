Дайвер умер после погружения у бухты Русская на Камчатке
У берегов Камчатки во время морской экскурсии погиб дайвер. Инцидент произошёл рядом с бухтой Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По его данным, группа туристов днём вышла в акваторию на яхте. Примерно через час участники надели гидрокостюмы, пересели в лодку и начали спуск под воду. Во время погружения одному из мужчин резко стало плохо. Спутники подняли его на поверхность без сознания и сразу попытались оказать помощь на месте. К точке ЧП направили санитарную авиацию. Позднее мужчина умер.
Ранее стало известно, что 66-летняя жительница Владивостока оказалась в больнице с подозрением на мелиоидоз после посещения фермы слонов в Таиланде.
До этого на Багамских островах в результате нападения акулы пострадал 12-летний гражданин США.
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