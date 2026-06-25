Дайвер умер после погружения у бухты Русская на Камчатке

25 июня 2026, 08:59

Фото: iStock/satamedia

У берегов Камчатки во время морской экскурсии погиб дайвер. Инцидент произошёл рядом с бухтой Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.