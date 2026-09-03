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163 пропавших ребенка нашли в ходе масштабной операции в США

NBC Miami: Во Флориде нашли 163 пропавших ребенка в ходе операции Statewide Shield
Фото: iStock/vivalapenler

В американском штате Флорида в ходе масштабной операции обнаружили 163 пропавших несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал NBC Miami.



Поисковая операция под названием Statewide Shield длилась с 17 по 21 августа. Среди найденных детей были как малыши (самый младший из них оказался двухмесячным), так и 17-летние подростки. Многие ребята стали жертвами жестокого обращения, долгое время оставались без должного ухода, подвергались эксплуатации или были втянуты в преступные схемы.

По итогам Statewide Shield американские правоохранители возбудили три уголовных дела. Власти Флориды назвали организованную акцию по возвращению детей одной из крупнейших в истории США. В настоящий момент подростки и малыши получают необходимую поддержку, с ними работают профессионалы.

Уточняется, что пропавших несовершеннолетних обнаружили не только во Флориде. Их также нашли в шести других штатах США, на еще одной американской территории, которая не уточняется в материале, и в 12 странах мира. Точное количество всех этих детей не приводится.

Мария Моисеева

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