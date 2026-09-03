163 пропавших ребенка нашли в ходе масштабной операции в США

03 сентября 2026, 01:47

NBC Miami: Во Флориде нашли 163 пропавших ребенка в ходе операции Statewide Shield

Фото: iStock/vivalapenler

В американском штате Флорида в ходе масштабной операции обнаружили 163 пропавших несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал NBC Miami.