163 пропавших ребенка нашли в ходе масштабной операции в США
В американском штате Флорида в ходе масштабной операции обнаружили 163 пропавших несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал NBC Miami.
Поисковая операция под названием Statewide Shield длилась с 17 по 21 августа. Среди найденных детей были как малыши (самый младший из них оказался двухмесячным), так и 17-летние подростки. Многие ребята стали жертвами жестокого обращения, долгое время оставались без должного ухода, подвергались эксплуатации или были втянуты в преступные схемы.
По итогам Statewide Shield американские правоохранители возбудили три уголовных дела. Власти Флориды назвали организованную акцию по возвращению детей одной из крупнейших в истории США. В настоящий момент подростки и малыши получают необходимую поддержку, с ними работают профессионалы.
Уточняется, что пропавших несовершеннолетних обнаружили не только во Флориде. Их также нашли в шести других штатах США, на еще одной американской территории, которая не уточняется в материале, и в 12 странах мира. Точное количество всех этих детей не приводится.
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