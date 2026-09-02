В московском парке мигрант затащил женщину в кусты и изнасиловал
В Москве правоохранители задержали 40-летнего иностранца по подозрению в изнасиловании женщины в парке. Об этом информирует mk.ru.
Преступление произошло поздним вечером 29 августа на территории парка «Долина реки Лихоборки». Злоумышленник долго караулил одинокую прохожую в безлюдном месте, а затем внезапно набросился на неё.
Мужчина схватил женщину, силой потащил её в густые заросли кустарника, где подавил её сопротивление и изнасиловал. После совершения преступления нападавший скрылся с места происшествия.
Однако сотрудники уголовного розыска оперативно отработали все версии, установили личность подозреваемого и задержали его в короткие сроки. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.
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