В московском парке мигрант затащил женщину в кусты и изнасиловал

02 сентября 2026, 21:43

В Москве полиция задержала иностранца за изнасилование женщины в парке

Фото: Istock/YakobchukOlena

В Москве правоохранители задержали 40-летнего иностранца по подозрению в изнасиловании женщины в парке. Об этом информирует mk.ru.