Врач назвал часто игнорируемый симптом рака легких
Онколог Густаво Шварцман заявил, что многие люди часто игнорируют один безобидный на первый взгляд симптом, который может быть признаком рака легких. Об этом пишет издание Metropoles.
По словам специалиста, кашель может быть признаком различных заболеваний. Врач отметил, что обычно этот симптом указывает на болезни с благоприятным исходом, но именно поэтому его часто игнорируют.
Шварцман рекомендовал курильщикам обратиться за медицинской помощью, если кашель не проходит более трех недель. Тем, кто не курит, следует насторожиться, если кашель длится дольше восьми недель. Онколог подчеркнул, что срочно нужно посетить больницу, если кашель усиливается, сопровождается выделением крови в мокроте, одышкой, болью в груди, охриплостью или необъяснимой потерей веса.
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