Врач назвал часто игнорируемый симптом рака легких

02 сентября 2026, 19:07

Онколог Шварцман: Не проходящий более 8 недель кашель — симптом рака легких

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Онколог Густаво Шварцман заявил, что многие люди часто игнорируют один безобидный на первый взгляд симптом, который может быть признаком рака легких. Об этом пишет издание Metropoles.