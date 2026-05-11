17-летнего подростка подозревают в подготовке теракта в Европе
В Гамбурге задержали 17-летнего гражданина Сирии по подозрению в подготовке теракта в центре города. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, подросток планировал нападение на торговый центр, бар или полицейский участок. Он намеревался убить неопределённое число «неверных» с помощью взрыва, зажигательных смесей или ножа.
При обыске места его проживания изъяли нож, балаклаву, жидкость для розжига и универсальные удобрения. Как отмечает издание со ссылкой на спецслужбы ФРГ, задержанный разделял идеологию террористической группировки «Исламское государство»*.
Федеральная прокуратура Германии ранее уже инициировала в отношении него психиатрическую экспертизу по другому делу, связанному с возможными нарушениями закона об объединениях. В настоящее время фигурант находится под стражей.
*Запрещённая в России террористическая организация