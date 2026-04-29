Россиянин сообщил о теракте и попал под следствие
Краснодарца задержали в Москве за ложное сообщение об угрозе теракта
В Москве задержали 55-летнего жителя Краснодарского края за ложное сообщение об угрозе теракта. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, мужчина сообщил о якобы готовившемся теракте на станции метро «Римская». Полицейские проверили объект, и опасность не подтвердилась.
Уголовное дело возбудили по статье 207 УК: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы не менее пяти человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и дорожной техникой.
