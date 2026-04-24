ФСБ предотвратила теракт против руководителей Роскомнадзора
В минувшую субботу, 18 апреля, силовики предотвратили попытку теракта против руководства Роскомнадзора. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Злоумышленники намеревались подорвать автомобиль, используя взрывное устройство. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны семеро радикально настроенных граждан. По предварительным данным, преступников завербовали украинские спецслужбы через мессенджеры.
Лидер группы, уроженец Москвы 2004 года рождения, оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами безопасности. У задержанных нашли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, несколько единиц огнестрельного оружия и символику украинских националистических организаций.
