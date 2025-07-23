17-летнему подростку-охраннику выстрелили в голову из травматики в Уфе
Пулю в голову из травматики получил 17-летний охранник в Уфе.
Как пишут обозреватели канала Mash Batash, инцидент произошел, когда потерпевший дежурил в клубе «New Проспект». Парень нашел летнюю подработку, но столкнулся с пьяной компанией.
В клуб четверку не пропустили, в результате чего один из гостей достал травматическое оружие. Охранник выжил, но ему почти месяц пришлось пролежать с сотрясением.
Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Защита попросила поменять статью на хулиганство или же на умышленное причинение вреда. При этом адвокат отметил, что в полиции «всем все равно». Обозреватели запросили комментарий у представителей МВД.
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