Суд вынес пожизненный приговор педофилу за изнасилование приемной дочери
В Павлодарской области суд вынес пожизненный приговор 48-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании приемной дочери. Пострадавшая девочка, которой было 13 лет, обратилась к школьному психологу с ночными кошмарами, что привело к возбуждению уголовного дела.
Обвиняемый признался в совершении преступления, заявляя, что половые акты происходили неоднократно и с согласия падчерицы. Однако суд признал его вину, отметив, что девочка была запугана и боялась рассказать о случившемся.
Также в качестве обстоятельства суд учел то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, сообщает корреспондент Orda.kz.
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