Суд вынес пожизненный приговор педофилу за изнасилование приемной дочери

23 июля 2025, 11:19

Фото: iStock / choochart choochaikupt

В Павлодарской области суд вынес пожизненный приговор 48-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании приемной дочери. Пострадавшая девочка, которой было 13 лет, обратилась к школьному психологу с ночными кошмарами, что привело к возбуждению уголовного дела.