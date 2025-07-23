В Петербурге трехлетняя девочка получила разрыв селезенки на прогулке в детсаду
В Санкт-Петербурге трехлетняя воспитанница детского сада №93 Красногвардейского района получила разрыв селезенки во время утренней прогулки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По словам заведующей учреждения, девочка неудачно легла на край горки, после чего почувствовала сильную боль и пожаловалась воспитателям.
На адрес оперативно прибыла машина скорой помощи. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать. Медики диагностировали кровоизлияние в брюшную полость, состояние малышки остается тяжелым. Сейчас она находится в реанимации. Другие детали инцидента пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим компотом в Ростовской области.
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