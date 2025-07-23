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Росгвардейцы задержали закладчицу с крупной партией наркотиков на востоке Москвы

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Закладчицу с крупной партией наркотиков задержали столичные росгвардейцы на востоке Москвы. Видео задержания предоставили в главке ведомства.



Правоохранители пояснили, что задержанная попыталась скрыться в кустах при виде патрульного автомобиля на Аллее Первой Маёвки. Злоумышленницей оказалась 44-летняя горожанка. Москвичка не смогла внятно объяснить, что она делала в указанном районе.

Потом призналась сотрудникам в распространении запрещенных веществ. У задержанной изъяли 61 сверток, чья общая масса составила свыше 140 граммов неизвестного вещества. По словам задержанной, речь идет о синтетическом наркотике альфа-ПВП.

​На прошлой неделе стражи ​порядка задержали рецидивиста, который украл парфюм в магазине. Мужчина попытался покинуть помещение с товаром на сумму, примерно, десять тысяч рублей.

Никита Кротов

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