Росгвардейцы задержали закладчицу с крупной партией наркотиков на востоке Москвы
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Закладчицу с крупной партией наркотиков задержали столичные росгвардейцы на востоке Москвы. Видео задержания предоставили в главке ведомства.
Правоохранители пояснили, что задержанная попыталась скрыться в кустах при виде патрульного автомобиля на Аллее Первой Маёвки. Злоумышленницей оказалась 44-летняя горожанка. Москвичка не смогла внятно объяснить, что она делала в указанном районе.
Потом призналась сотрудникам в распространении запрещенных веществ. У задержанной изъяли 61 сверток, чья общая масса составила свыше 140 граммов неизвестного вещества. По словам задержанной, речь идет о синтетическом наркотике альфа-ПВП.
На прошлой неделе стражи порядка задержали рецидивиста, который украл парфюм в магазине. Мужчина попытался покинуть помещение с товаром на сумму, примерно, десять тысяч рублей.
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