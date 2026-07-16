Водитель заснул за рулём и столкнулся с большегрузом на встречной полосе

16 июля 2026, 06:04

Четыре человека пострадали при столкновении иномарки с грузовиком под Иркутском

Фото: istockphoto/conejota

В Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р‑255 «Сибирь» столкнулись два транспортных средства. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двух детей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.