Водитель заснул за рулём и столкнулся с большегрузом на встречной полосе
В Куйтунском районе Иркутской области на трассе Р‑255 «Сибирь» столкнулись два транспортных средства. В результате аварии пострадали четыре человека, включая двух детей, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По предварительной версии, водитель автомобиля «Мазда» двигался в сторону областного центра и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовым автомобилем «Scania», которым управлял 53‑летний водитель.
В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителя иномарки, пассажирку и двух детей в возрасте 11 и восьми лет. Автомобилист пояснил, что потерял контроль над ситуацией из‑за того, что заснул за рулём. Точные причины и обстоятельства аварии выясняет полиция.
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