Педофил похитил пятилетнюю девочку и расправился с ней в лесу
В индийском штате Махараштра полиция взяла под стражу 25‑летнего Кирана Бхика Вагхмару. Его подозревают в ряде тяжких преступлений в отношении пятилетней девочки, пишет The Times of India.
Трагедия случилась в округе Райгад. Утром 14 июля родители пропавшей обратились в правоохранительные органы. Как рассказали члены семьи, ночью все легли спать, а примерно в 03:00 мать заметила, что ребёнка нет в доме. Жители деревни попытались самостоятельно отыскать девочку, но поиски не дали результата.
Её тело позднее обнаружили в лесной зоне. Судебно‑медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала тяжёлая травма головы, также специалисты выявили следы сексуального насилия. По версии следствия, злоумышленник проник в жилище, пока семья спала, похитил ребёнка и увёл в лес.
Ключевую роль в раскрытии преступления сыграли записи с камер видеонаблюдения на железнодорожной станции, которые запечатлели подозреваемого. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном.
Кирану Бхику Вагхмару предъявили комплекс обвинений. Мужчину будут судить за незаконное проникновение в жилище, похищение, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней, убийство, а также за сокрытие улик.
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