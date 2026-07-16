Педофил похитил пятилетнюю девочку и расправился с ней в лесу

16 июля 2026, 04:44

Житель Индии похитил пятилетнюю девочку и убил её в лесу

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Махараштра полиция взяла под стражу 25‑летнего Кирана Бхика Вагхмару. Его подозревают в ряде тяжких преступлений в отношении пятилетней девочки, пишет The Times of India.