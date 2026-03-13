17-летний мигрант «отжал» часы за четыре миллиона рублей у богатого туриста

Daily Mail: мигрант украл у профессора из Китая часы Patek Philippe в Лондоне
Фото: istockphoto/TheaDesign

В Лондоне мигрант напал на обеспеченного туриста из Азии и похитил у него часы Patek Philippe стоимостью около четырёх миллионов рублей. Об этом сообщает издание Daily Mail.



По данным источника, 17-летний алжирец Мохамед Селлауи заметил профессора химии Сучжоуского университета Цзянфэна Ни в районе Мейфэр. Мужчина сидел в ресторане с другом, и на его запястье был дорогой аксессуар. После этого подросток начал следить за туристом.

Когда Ни и его приятель направились в сторону станции метро «Грин-Парк», Селлауи пошёл за ними. По дороге к нему присоединился сообщник. В одном из переулков алжирец набросился на туриста и сорвал часы с руки. Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему полиция быстро установила личность подозреваемого и задержала его.

Второго участника ограбления пока не нашли.

Никита Кротов

