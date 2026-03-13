Мать убила дочь из-за запретной любви и хотела свалить вину на ее парня
Жительницу Индии по имени Афсана задержали по подозрению в убийстве 19-летней дочери Фарзаны. По версии следствия, она отравила девушку из‑за отношений с мужчиной другой религии, а затем пыталась переложить вину на него. Об этом пишет NDTV.
Фарзана познакомилась с Сунилом Ядавом в соцсетях в октябре 2025 года. Общение быстро переросло в роман, молодые люди созванивались, встречались, и Сунил обещал жениться. Но когда девушка забеременела, мужчина отказался от своих слов. В феврале 2026-го он уговорил Фарзану сделать аборт, после чего ее состояние резко ухудшилось. Это заметила Афсана и узнала о связи дочери.
Как утверждают правоохранители, вместе с 26-летним сыном Афсаром мать выгнала Фарзану из дома, опасаясь позора и разговоров. Девушка на несколько дней поселилась у Сунила, в то время как семья заявила о ее пропаже. 26 февраля Фарзану нашли на вокзале без сознания — туда, по данным полиции, ее привез и оставил Сунил, когда ей вновь стало плохо.
Очнувшись, Фарзана написала заявление на возлюбленного, обвинив его в отказе от брака и давлении из-за аборта. Позже Афсана, опасаясь огласки, добилась отзыва заявления.
В марте в поле обнаружили останки Фарзаны. Рядом лежала бутылка с ядовитым порошком. Афсана настаивала, что к смерти причастен Сунил, однако расследование привело к другой версии. В ночь на 2 марта девушку, как установила полиция, отравили мать и брат. После задержания оба, по данным следствия, признались в содеянном.
