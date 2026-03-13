Два трупа появились в российском регионе после спора соседей о траве

Застрелившего двух человек в Ингушетии отправили в колонию-поселение
Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Назрановский районный суд Ингушетии приговорил 63-летнего Магомета Кодзоева к трем годам колонии-поселения по делу о гибели двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.



Как установили, 23 июня 2021 года Кодзоев вместе с шестью сыновьями косил траву на сено на общем участке. Там же находился сосед с тремя сыновьями. Между семьями вспыхнул конфликт, сосед потребовал прекратить покос. После этого Кодзоев достал карабин и открыл стрельбу.

В результате погибли двое — сын Кодзоева и сын его соседа. Еще один молодой человек получил ранение, когда пытался остановить стрелявшего.

Мужчину признали виновным в убийстве двух человек в состоянии аффекта. Также ему вменяли причинение тяжкого вреда здоровью, но по этой статье его освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Никита Кротов

