Два трупа появились в российском регионе после спора соседей о траве
Назрановский районный суд Ингушетии приговорил 63-летнего Магомета Кодзоева к трем годам колонии-поселения по делу о гибели двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.
Как установили, 23 июня 2021 года Кодзоев вместе с шестью сыновьями косил траву на сено на общем участке. Там же находился сосед с тремя сыновьями. Между семьями вспыхнул конфликт, сосед потребовал прекратить покос. После этого Кодзоев достал карабин и открыл стрельбу.
В результате погибли двое — сын Кодзоева и сын его соседа. Еще один молодой человек получил ранение, когда пытался остановить стрелявшего.
Мужчину признали виновным в убийстве двух человек в состоянии аффекта. Также ему вменяли причинение тяжкого вреда здоровью, но по этой статье его освободили от наказания из-за истечения сроков давности.
Читайте также: