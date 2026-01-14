17-летний парень выдал себя за девочку и шокировал родителей
В Туймазах подросток пытался выманить интимные фотографии у 11-летней девочки, представляясь её сверстницей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Он общался с ней в мессенджере под именем Алина и предлагал сыграть в игру, где они должны были показывать друг другу обнаженные тела.
Мать задержанного рассказала, что сын отправлял фальшивые фото, а в ответ получал настоящие изображения от девочки. Когда родители узнали о происходящем, они обратились в полицию. Правоохранительные органы быстро задержали парня.
По словам его матери, подросток планировал продавать полученные фотографии, но передумал. Сейчас он находится в СИЗО, а семья подала апелляцию, надеясь вернуть его домой.
