В Бурятии по вине пьяного водителя без прав случилась авария и погиб подросток

14 января 2026, 04:40

Фото: кадр видео Telegram ​@mvd_03

В Бурятии по вине пьяного водителя, не имевшего прав, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.





Инцидент случился в ночь на 14 января в Иволгинском районе. Молодой человек сел за руль Nissan X-Trail, находясь в состоянии алкогольного опьянения.



Уточняется, что водителю уже есть 21 год. Он не справился с управлением, когда ехал недалеко от села Ганзурино — в результате машина опрокинулась.



В салоне авто находился непристёгнутый 16-летний пассажир. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Полицейские в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.