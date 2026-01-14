В Таиланде при столкновении поезда с краном погибли не менее четырех человек
В Таиланде произошла трагедия, унесшая жизни как минимум четырех человек. Более 40 людей получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости.
Авария случилась на железнодорожной линии, соединяющей Бангкок с северными регионами страны. В 09:05 по местному времени поезд, следовавший из Бангкока в Убон Ратчатхани, врезался в кран, который упал прямо перед ним на участке строительства скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио.
Столкновение вызвало сход состава с рельсов и пожар в нескольких вагонах. Пассажиры оказались заперты в горящих купе. Спасатели и пожарные работали в экстренном режиме, чтобы потушить огонь и вытащить людей из задымленных вагонов.
Власти начали расследование, чтобы выяснить причины трагедии и предотвратить подобные инциденты в будущем.
