Пассажиры самолета за минуты до взлета спасли работника аэропорта, которого заперло в грузовом отсеке

14 января 2026, 01:03

Пассажиры спасли сотрудника аэропорта, запертого в грузовом отсеке перед взлётом

Фото: iStock/Klaus Bargheer

В Торонто пассажиры рейса авиакомпании Air Canada Rouge спасли работника аэропорту, который оказался случайно заперт в грузовом отсеке самолета. Мужчину заметили за несколько минут до взлета. Об этом инциденте, случившемся 13 января, пишет издание People.