Пассажиры самолета за минуты до взлета спасли работника аэропорта, которого заперло в грузовом отсеке
В Торонто пассажиры рейса авиакомпании Air Canada Rouge спасли работника аэропорту, который оказался случайно заперт в грузовом отсеке самолета. Мужчину заметили за несколько минут до взлета. Об этом инциденте, случившемся 13 января, пишет издание People.
Уточняется, что сидящие в хвостовой части самолета пассажиры перед взлетом услышали отчетливые крики и стук. Это их испугало. Вскоре стало ясно, что шум доносится из багажного отделения.
Люди немедленно сообщили об этом экипажу.
Командир воздушного судна позже объяснил, что в отсеке был заблокирован грузчик. Он не пострадал в результате происшествия.
Авиакомпания Air Canada подтвердила в официальном заявлении, что двери отсека закрылись случайно, когда сотрудник наземной службы находился внутри.
Ранее сообщалось, что россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики.
Читайте также: