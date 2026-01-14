Достижения.рф

Пассажиры самолета за минуты до взлета спасли работника аэропорта, которого заперло в грузовом отсеке

Пассажиры спасли сотрудника аэропорта, запертого в грузовом отсеке перед взлётом
Фото: iStock/Klaus Bargheer

В Торонто пассажиры рейса авиакомпании Air Canada Rouge спасли работника аэропорту, который оказался случайно заперт в грузовом отсеке самолета. Мужчину заметили за несколько минут до взлета. Об этом инциденте, случившемся 13 января, пишет издание People.



Уточняется, что сидящие в хвостовой части самолета пассажиры перед взлетом услышали отчетливые крики и стук. Это их испугало. Вскоре стало ясно, что шум доносится из багажного отделения.

Люди немедленно сообщили об этом экипажу.

Командир воздушного судна позже объяснил, что в отсеке был заблокирован грузчик. Он не пострадал в результате происшествия.

Авиакомпания Air Canada подтвердила в официальном заявлении, что двери отсека закрылись случайно, когда сотрудник наземной службы находился внутри.

Ранее сообщалось, что россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0