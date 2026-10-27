17-летний подросток погиб за рулём автомобиля в результате ДТП в Ульяновске
В Ульяновске столкнулись два автомобиля марки ВАЗ. Оба водителя управляли машинами без прав.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, в результате аварии погиб 17‑летний юноша, находившийся за рулём ВАЗ‑2109. Ещё два человека получили травмы.
По данным предварительного расследования, инцидент случился из‑за нарушения правил проезда перекрёстков. 62‑летний водитель ВАЗ‑2114, выполняя поворот налево, не уступил дорогу другому участнику дорожного движения, который ехал по главной дороге.
Подросток, управлявший «девяткой», скончался в больнице. Двух молодых людей, находившихся в этом автомобиле, госпитализировали.
Правоохранители выяснили, что пожилого мужчину ранее лишили водительских прав, а несовершеннолетний автомобилист никогда не имел удостоверения. В настоящее время сотрудники УМВД России по Ульяновской области выясняют все детали происшествия.
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