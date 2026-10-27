В Иркутской области охотник случайно выстрелил в знакомого из ружья

27 октября 2026, 22:59

В Иркутской области охотник по случайности убил приятеля из ружья

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности: 69-летний местный житель во время пристрелки охотничьего ружья в темноте случайно застрелил своего 50-летнего приятеля. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.