В Иркутской области охотник случайно выстрелил в знакомого из ружья
В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности: 69-летний местный житель во время пристрелки охотничьего ружья в темноте случайно застрелил своего 50-летнего приятеля. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, инцидент произошёл 22 октября в лесном массиве. Мужчины вели пристрелку оружия с использованием телевизионного бинокля. Подозреваемый произвёл выстрел из люка автомобиля, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, и тяжело ранил знакомого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
Расследование ведут по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы.
Ранее отец чистил ружье и случайно выстрелил в дочь, оставив 12 ранений. Из-за сильной кровопотери ее срочно госпитализировали.
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