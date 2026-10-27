На Сахалине женщину оштрафовали за подарок сыну и конфисковали презент

27 октября 2026, 22:16

На Сахалине мать получила штраф за подаренный ребенку питбайк

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Сахалинской области суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также конфискации кроссового мотоцикла (питбайка) в собственность Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона, пишет ТАСС.