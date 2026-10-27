На Сахалине женщину оштрафовали за подарок сыну и конфисковали презент
В Сахалинской области суд признал местную жительницу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также конфискации кроссового мотоцикла (питбайка) в собственность Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы региона, пишет ТАСС.
Согласно данным, женщина передала несовершеннолетнему сыну источник повышенной опасности — питбайк. В сентябре подросток, двигаясь по грунтовой дороге, не справился с управлением и упал с мотоцикла. Полученные им травмы квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. Как отмечается, питбайк сахалинка подарила сыну за успехи в учебе и соревнованиях.
Мотоцикл с двигателем объемом 140 куб. см не предназначен для движения по автотрассам — его эксплуатация допускается только на закрытых площадках. Для управления таким транспортным средством необходима водительская категория «А», сдача экзамена и наличие удостоверения. Однако подросток регулярно управлял питбайком на городских дорогах без прав, навыков и мотошлема.
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