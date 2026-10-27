В Кирове произошло столкновение автобуса и легковушки, пострадали дети

27 октября 2026, 22:05

В Кирове пазик с пассажирами столкнулся с легковушкой, пятеро пострадали

Фото: istockphoto/z1b

В Кирове в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля травмы получили пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.