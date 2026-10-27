В Кирове произошло столкновение автобуса и легковушки, пострадали дети
В Кирове пазик с пассажирами столкнулся с легковушкой, пятеро пострадали
В Кирове в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля травмы получили пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла днём 26 октября. По данным ведомства, столкнулись автобус ПАЗ, следовавший по городскому маршруту, и автомобиль «Лада Гранта».
В результате происшествия пострадали пять пассажиров автобуса: мальчик, две девочки, а также женщины 35 и 40 лет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
Ранее в Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком и улетела под прицеп. Водитель погиб.
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