17-летний российский подросток зарезал свою спящую мать
17-летнего подростка подозревают в убийстве матери в Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
По данным следствия, трагедия произошла ночью 22 февраля в Няндоме. Находясь дома, юноша несколько раз ударил ножом свою 51-летнюю мать, когда она спала. От полученных ранений женщина умерла.
После этого, как утверждают следователи, подросток спрятал тело в погребе и попытался скрыться, однако вскоре его задержали. Сообщается, что он признал вину.
Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются мотивы и обстоятельства случившегося.
Читайте также: