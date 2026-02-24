Россиянин изрезал ножом сожительницу и лёг спать
В Оренбурге задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в нанесении ножевых ранений сожительнице. Как сообщает издание kp.ru, инцидент произошёл во время распития алкоголя.
По предварительным сведениям, между мужчиной и женщиной возник конфликт на почве ревности. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и нанёс оппонентке три удара в шею, грудь и живот.
После этого гражданин лёг спать. Потерпевшая самостоятельно вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали женщину, ей оказывается необходимая помощь. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
