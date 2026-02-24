Житель Кузбасса жестоко убил своего отца, нанеся ему 25 ударов ножом

24 февраля 2026, 12:08

Фото: iStock/zoka74

В Новокузнецке 63-летний сын убил своего 93-летнего отца, нанеся ему не менее 25 ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Кузбасса.





По данным VSE42.RU, убийство произошло 21 февраля в квартире дома на улице Тольятти. Причиной стал бытовой конфликт.





«Мужчина нанес 93-летнему отцу не менее 25 ударов ножом в область грудной клетки, туловища, верхних и нижних конечностей, от которых смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрическая, которая установит психическое состояние обвиняемого на момент совершения преступления», — уточнили в региональном СК.