17-летний жених перерезал горло невесте перед свадьбой в заброшенном доме
В Индии 25-летнего мужчину заподозрили в убийстве 17-летней девушки, с которой он был помолвленным.
Как пишет Times of India, незадолго до торжества он привел возлюбленную в заброшенный дом, где, по версии следствия, перерезал ей горло. Тело погибшей нашли родственники подозреваемого, после чего они обратились в полицию.
По данным издания, пара готовилась к свадьбе, однако причины произошедшего пока не установили. Предварительно, между молодыми людьми могла вспыхнуть ссора.
После случившегося мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают правоохранители. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
