17-летняя девушка обвинена в убийстве родителей

11 июля 2025, 07:34

В США школьницу арестовали за убийство родителей

Фото: iStock/Alexander Semenov

В штате Джорджия 17-летняя Сара Грейс Патрик была обвинена в расправе над своей матерью и отчимом, произошедшей полгода назад. Об этом сообщает Fox 5.