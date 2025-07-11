17-летняя девушка обвинена в убийстве родителей
В штате Джорджия 17-летняя Сара Грейс Патрик была обвинена в расправе над своей матерью и отчимом, произошедшей полгода назад. Об этом сообщает Fox 5.
Инцидент случился в феврале, когда Патрик позвонила в полицию и сообщила, что ее младшая сестра обнаружила бездыханные тела родителей с огнестрельными ранениями в спальне. Прибывшие на место происшествия правоохранители не нашли следов насильственного проникновения в дом, а единственной заметной деталью стала то, что одна из дверей приоткрыта. Также из дома ничего не пропало, что добавило вопросов к обстоятельствам гибели.
По словам пресс-секретаря офиса шерифа округа Кэрролл Эшли Халси, следствие длилось шесть месяцев, в течение которых полицейские собрали множество улик. В результате расследования они пришли к выводу, что Патрик, вероятно, умело притворялась скорбящей дочерью и избегала разоблачения. На данный момент мотивы преступления остаются неясными. Стало известно, что Патрик часто меняла места жительства и жила с различными родственниками. Полицейские не исключают возможность участия других членов семьи в преступлении и продолжают проверять все зацепки.
Читайте также: