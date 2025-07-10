В Москве очевидец остановил мужчину, преследовавшего и избившего девушку
На Электрическом переулке в Москве очевидец остановил избиение девушки, которую долгое время преследовал мужчина. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Инцидент случился в районе 22:00. Очевидец заметил, как некий Руслан таскает за волосы девушку по имени Энди. Как услышал из их разговора москвич, мужчина требовал от девушки удалить фотографии с телефона.
«Как рассказала подруга девушки, Руслан преследует пострадавшую последнее время: его машина постоянно дежурит у дома девушки, поэтому она вынуждена часто ночевать у подруги», — передает telegram-канал.
Москвич, заметив уведенное, попытался остановить мужчину. Тот прекратил избивать девушку и потребовал остановить видеосъемку. Пострадавшая попросила вызвать наряд. Сейчас все участники конфликта находятся в полиции. Как рассказала подруга пострадавшей, девушка уже обращалась к правоохранителям, но те никаких мер не приняли.