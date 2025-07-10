«Куриный апокалипсис»: Жители села в Удмуртии пожаловались на нашествие тысяч кур

10 июля 2025, 22:27

В Удмуртии три тысячи куриц заполонили село Якшур-Бодья

Фото: Istock/Inna Kandybka

В одном из сёл Удмуртии тысячи брошенных кур заполонили улицы. О происшествии сообщает «Подъём».





В удмуртском селе Якшур-Бодья случился настоящий «куриный апокалипсис». По словам местных жителей, кто-то привёз около 3000 птиц для последующей продажи на одну из ферм. Но за ними не уследили, и все куры разбежались по округе. Отмечается, что многие птицы не выжили, а их тушки валяются повсюду, распространяя сильный запах разложения.

«Ситуация — кошмар. Повсюду трупы куриц. И в поле, а там мы ягоды собирали. На территории фермы тоже ужас: труп на трупе. Курицы по всей деревне уже. Вонь от трупов стоит невыносимая», — рассказала жительница Якшур-Бодья.