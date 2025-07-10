10 июля 2025, 20:02

Суд в Москве арестовал мигранта после смертельного наезда на охранника парковки

Фото: iStock/disqis

Мигрант за рулем каршеринга насмерть сбил охранника, пытаясь уехать с парковки, которую он не оплатил. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.