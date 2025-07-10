Мигрант за рулем каршеринга насмерть сбил охранника, пытаясь уехать с парковки

Суд в Москве арестовал мигранта после смертельного наезда на охранника парковки
Фото: iStock/disqis

Мигрант за рулем каршеринга насмерть сбил охранника, пытаясь уехать с парковки, которую он не оплатил. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



Трагедия произошла на подземной парковке на Волгоградском шоссе. Водитель пристроился за другой машиной, чтобы проскочить через шлагбаум без оплаты, однако охранник его заметил.

Он подбежал к водительской двери и стал требовать оплату за парковку. Автомобилист проигнорировал его, после чего нажал на газ. От толчка пожилой мужчина потерял равновесие и упал, сильно ударившись головой. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, вскоре он скончался.

Преступника, пожалевшего 200 рублей, задержали и отправили в СИЗО. Им оказался 21-летний мигрант из Таджикистана.

Екатерина Коршунова

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