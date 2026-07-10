17-летняя девушка погибла во Франции во время празднования победы сборной в четвертьфинале ЧМ
В ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере Франции произошёл несчастный случай во время массовых гуляний в честь выхода сборной страны в полуфинал чемпионата мира по футболу. Жертвой инцидента стала 17-летняя девушка, сообщает местная газета La Voix du Nord.
По предварительным данным, во время празднования пострадавшая забралась на раму грузового тягача позади кабины. Когда транспортное средство поворачивало на круговом перекрёстке, она не удержалась и упала под задние колёса. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли спасти её — смерть наступила до их приезда.
Водителя тягача задержали правоохранительными органами. Обстоятельства происшествия выясняются.
В матче четвертьфинала сборная Франции одержала победу над командой Марокко со счётом 2:0. В полуфинале французским футболистам предстоит встретиться с победителем пары Испания — Бельгия. Следующий матч с участием национальной сборной запланировали на 14 июля.
Читайте также: