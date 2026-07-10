17-летняя девушка погибла во Франции во время празднования победы сборной в четвертьфинале ЧМ

10 июля 2026, 11:41

17-летняя девушка погибла во Франции, празднуя победу сборной в четвертьфинале

Фото: istockphoto/Sean Hannon

В ночь на 10 июля в департаменте Нор на севере Франции произошёл несчастный случай во время массовых гуляний в честь выхода сборной страны в полуфинал чемпионата мира по футболу. Жертвой инцидента стала 17-летняя девушка, сообщает местная газета La Voix du Nord.