Бывший полузащитник сборной России рассказал, что засыпает под матчи ЧМ-2026

02 июля 2026, 14:44

Футболист Глушаков не следит за матчами ЧМ-2026 из-за разницы во времени

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о проходящем чемпионате мира 2026 года, отметив, что не следит за турниром в полном объеме из-за неудобной разницы во времени. Об этом стало известно 2 июля.





Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнира в групповом этапе принимают участие 48 сборных. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.





«Совсем немного слежу за чемпионатом мира. Разница во времени мешает этому. Чаще всего я засыпаю под игры ЧМ-2026», — приводит слова Глушакова Metaratings.ru.