Экс-футболист СССР прокомментировал победу Бельгии над США в матче 1/8 финала ЧМ-2026

07 июля 2026, 16:37

Экс-футболист Мостовой рад победе Бельгии над США в матче 1/8 финала ЧМ-2026

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Бельгии разгромила США со счетом 4:1. Встреча прошла 7 июля.





Отдельно он высказался о ситуации с отменой красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Напомним, форварда удалили в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), однако 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию, заменив ее на годичный испытательный срок. Это позволило игроку выйти на поле против Бельгии, но результативными действиями он не отметился.





«Ура! Я рад за бельгийцев. Не понимаю, почему все их критиковали. Американцы молодцы, но всё для них должно было закончиться», — цитирует Мостового Metaratings.ru.