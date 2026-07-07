Глава РФС высказался о победе Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026

07 июля 2026, 14:36

Глава РФС Колосков: португальцы меня разочаровали

Фото: istockphoto/NiseriN

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал итоги матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0. Игра прошла 6 июля.





Он отметил, что испанцы выглядели предпочтительнее благодаря лучшей командной подготовке и взаимодействию на поле, хотя голевых моментов создали немного. Спикера цитирует Metaratings.ru.





«Португальцы меня разочаровали на этом турнире, я ждал от них большего, хотя Испания — это очень серьёзный соперник. Возможно, не надо было ставить Роналду или снова надо было его поменять, потому что он был беспомощен против испанцев», — сказал Колосков.