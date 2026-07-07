Глава РФС высказался о победе Испании над Португалией в 1/8 финала ЧМ-2026
Глава РФС Колосков: португальцы меня разочаровали
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал итоги матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Испании одержала победу над командой Португалии со счетом 1:0. Игра прошла 6 июля.
Он отметил, что испанцы выглядели предпочтительнее благодаря лучшей командной подготовке и взаимодействию на поле, хотя голевых моментов создали немного. Спикера цитирует Metaratings.ru.
«Португальцы меня разочаровали на этом турнире, я ждал от них большего, хотя Испания — это очень серьёзный соперник. Возможно, не надо было ставить Роналду или снова надо было его поменять, потому что он был беспомощен против испанцев», — сказал Колосков.При этом он подчеркнул, что Роналду остается великим и гениальным футболистом. Матч против Испании стал для 41-летнего португальца последним на чемпионатах мира.
На турнире в 2026 году он отметился тремя голами (два — на групповом этапе, один — в плей-офф) и установил историческое достижение, став первым игроком, забивавшим на шести мировых первенствах. Лучшим результатом Португалии с Роналду остается четвертое место в 2006 году.
В четвертьфинале испанская сборная встретится с командой Бельгии. Матч запланировали на 10 июля, начало — в 22:00 по московскому времени.