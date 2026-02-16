17-летняя россиянка оказалась в ледяной воде после падения с «танцующего» моста
В Волгограде 17-летняя девушка сорвалась с моста через Волгу, который в городе неофициально называют «танцующим». Подростка без сознания успели вытащить из ледяной воды спасатели и передали медикам, сообщает V1.RU.
По данным службы спасения, сотрудники, ведущие постоянное наблюдение на объекте, стали свидетелями происшествия и отреагировали сразу. Отмечается, что мост по высоте сопоставим с девятиэтажным домом.
Пострадавшую доставили на берег без сознания, после чего спасатели начали реанимацию. Затем мероприятия продолжили врачи скорой помощи.
По предварительным оценкам медиков, девушка находится в тяжелом состоянии. В облздраве подтвердили, что ее состояние крайне тяжелое, за жизнь подростка борются врачи реанимации. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.
