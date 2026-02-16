17-летняя россиянка оказалась в ледяной воде после падения с «танцующего» моста

16 февраля 2026, 22:49

В Волгограде 17-летняя подросток упала в ледяную воду с «танцующего» моста

Фото: istockphoto/Motortion

В Волгограде 17-летняя девушка сорвалась с моста через Волгу, который в городе неофициально называют «танцующим». Подростка без сознания успели вытащить из ледяной воды спасатели и передали медикам, сообщает V1.RU.