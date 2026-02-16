Наледь упала на коляску с ребенком в Самаре
Наледь сошла с крыши многоквартирного дома в Железнодорожном районе Самары и упала на коляску с младенцем. Об этом пишет РИА Новости.
Ребенка госпитализировали. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Как сообщили в СУ СК России по Самарской области, угрозы жизни и здоровью нет.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В прокуратуре региона уточнили, что в коляске находился ребенок 2025 года рождения.
Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
