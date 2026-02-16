Наледь упала на коляску с ребенком в Самаре

16 февраля 2026, 22:40

СК возбудил уголовное дело после падения наледи на детскую коляску с ребенком

Фото: медиасток.рф

Наледь сошла с крыши многоквартирного дома в Железнодорожном районе Самары и упала на коляску с младенцем. Об этом пишет РИА Новости.