На лыжной прогулке пропал 15-летний подросток в Челябинской области, его ищут

15-летний подросток пропал в Челябинской области после лыжной прогулки в национальном парке «Таганай».



Как сообщает региональный отряд «ЛизаАлерт», 15 февраля 2026 года он отправился кататься на лыжах в районе горы Семибратка и не вернулся. Уточняется, что сейчас ведутся поиски.

Приметы подростка: рост 178 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в серую куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные лыжные ботинки и серую шапку. При себе — тёмный рюкзак, зелёные лыжи и зелёные лыжные палки.

