В США ищут мать журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри
Пропажа матери журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри ввергла США в шок
Власти Аризоны заявили, что не собираются прекращать поиски 84-летней Нэнси Гатри, матери журналистки NBC News Саванны Гатри, хотя признают, что расследование может затянуться.
В интервью The New York Times шериф округа Пима Крис Нанос отметил, что следственная группа по‑прежнему намеревается установить местонахождение женщины, несмотря на несколько безрезультатных версий, отрабатывавшихся в последние дни. Нэнси Гатри в последний раз видели вечером 31 января в ее доме в Тусоне.
«Возможно, это займет недели, месяцы или годы. Но мы не сдадимся. Мы найдем Нэнси. Мы сделаем это», — добавил правоохранитель.
О пропаже родственники сообщили около полудня 1 февраля, когда женщина не пришла в церковь. В тот же день исполнили ордер на обыск. Полиция заявила, что в доме обнаружили ДНК, не принадлежащую ни Нэнси, ни людям из ее близкого окружения.
5 февраля президент США Дональд Трамп распорядился подключить к поискам федеральные правоохранительные органы и выразил поддержку семье Гатри.