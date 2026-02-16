В США ищут мать журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри

16 февраля 2026, 20:58

Пропажа матери журналистки телеканала NBC News Саванны Гатри ввергла США в шок

Фото: istockphoto/PhotosbyAndy

Власти Аризоны заявили, что не собираются прекращать поиски 84-летней Нэнси Гатри, матери журналистки NBC News Саванны Гатри, хотя признают, что расследование может затянуться.





В интервью The New York Times шериф округа Пима Крис Нанос отметил, что следственная группа по‑прежнему намеревается установить местонахождение женщины, несмотря на несколько безрезультатных версий, отрабатывавшихся в последние дни. Нэнси Гатри в последний раз видели вечером 31 января в ее доме в Тусоне.





«Возможно, это займет недели, месяцы или годы. Но мы не сдадимся. Мы найдем Нэнси. Мы сделаем это», — добавил правоохранитель.