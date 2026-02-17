17-летняя россиянка перерезала горло новорожденному сыну канцелярским ножом

17 февраля 2026, 13:53

В Барнауле осудили 17-летнюю девушку за убийство новорожденного сына

Фото: Istock/AMilkin

В Барнауле суд назначил наказание 17-летней девушке по делу об убийстве новорожденного сына. Информация об этом поступила из пресс-службы регионального СУ СК РФ.