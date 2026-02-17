17-летняя россиянка перерезала горло новорожденному сыну канцелярским ножом
В Барнауле суд назначил наказание 17-летней девушке по делу об убийстве новорожденного сына. Информация об этом поступила из пресс-службы регионального СУ СК РФ.
Несовершеннолетняя длительное время скрывала беременность от окружающих. Утром 10 октября 2025 года, после ухода родителей на работу, она родила дома здорового мальчика. Желая сохранить в тайне беременность и роды, девушка приняла решение убить ребёнка.
Молодая мать взяла канцелярский нож и нанесла им младенцу удары. Ребёнок скончался на месте от полученных травм. После этого несовершеннолетняя положила тело в полиэтиленовый пакет и оставила его у водоёма в лесном массиве на улице Гущина, неподалёку от дома.
Позже свёрток обнаружили дети, игравшие возле пруда. О находке они сообщили взрослым. Суд учёл обстоятельства дела и приговорил виновную к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
