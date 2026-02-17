В Горно-Алтайске легковушка влетела в здание Следственного комитета
В центре Горно-Алтайска легковой автомобиль врезался в здание, где располагается Следственный комитет России. О происшествии сообщает издание «Толк».
Инцидент произошёл на Коммунистическом проспекте. За рулём автомобиля Toyota находилась девушка. Водитель не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги и совершила наезд на административное здание.
В результате удара автоледи получила травмы. Медикам пришлось госпитализировать девушку — с места аварии её увезла машина скорой помощи. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место для ликвидации последствий ДТП. О состоянии других людей сведений нет.
Ранее сообщалось о происшествии в Санкт-Петербурге, где мусоровоз врезался в патрульную машину.
Читайте также: