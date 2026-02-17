Пенсионер продал секс со своей женой более чем 120 мужчинам

17 февраля 2026, 11:29

В Швеции мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за сутенерство в отношении жены

Фото: Istock/Motortion

Прокуратура Швеции предъявит обвинение мужчине, подозреваемому в продаже своей жены для сексуальных услуг. По версии следствия, он предоставлял женщину не менее чем 120 мужчинам. Об этом сообщает Associated Press.