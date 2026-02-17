Пенсионер продал секс со своей женой более чем 120 мужчинам
Прокуратура Швеции предъявит обвинение мужчине, подозреваемому в продаже своей жены для сексуальных услуг. По версии следствия, он предоставлял женщину не менее чем 120 мужчинам. Об этом сообщает Associated Press.
Подозреваемому около 60 лет. Он находится под стражей с октября после заявления супруги в полицию. На текущий момент неизвестно, находилась ли потерпевшая под действием наркотиков в момент совершения преступлений.
Обвинения уже предъявили двум мужчинам, которые покупали секс у женщины и насиловали её. Шведское законодательство квалифицирует покупку сексуальных услуг как уголовное преступление, даже если дело не доходит до физического контакта.
В случае обвинительного приговора им и другим фигурантам грозит до одного года лишения свободы. Мужу потерпевшей вменяют сутенерство при отягчающих обстоятельствах. Судебный процесс начнётся после официального предъявления обвинений. Максимальное наказание по этой статье составляет от двух до десяти лет тюрьмы.
