Россиянин откусил нос прохожему во время уличной драки

17 февраля 2026, 13:04

В Мурманской области мужчина лишился носа после ссоры с прохожим

Фото: Istock/globalmoments

Правоохранители задержали жителя посёлка Ревда Мурманской области по подозрению в том, что он откусил нос своему оппоненту во время уличной драки. Об этом сообщает региональное УМВД России.