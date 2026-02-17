Россиянин откусил нос прохожему во время уличной драки
Правоохранители задержали жителя посёлка Ревда Мурманской области по подозрению в том, что он откусил нос своему оппоненту во время уличной драки. Об этом сообщает региональное УМВД России.
В полицию Ловозерского района поступила информация из больницы о госпитализации 53-летнего мужчины. Медики диагностировали у него травмы носа, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошёл днём у одного из домов на улице Кузина. Потерпевший сделал замечание незнакомцу, который громко разговаривал по телефону и использовал нецензурную лексику. Словесная перепалка переросла в драку. В ходе конфликта злоумышленник повалил мужчину на землю и укусил его за нос.
Подозреваемым оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание по которому — до восьми лет лишения свободы. Задержанный находится под подпиской о невыезде.
