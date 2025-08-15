В Приморском крае мужчину насмерть засыпало кукурузой
В Приморском крае мужчина задохнулся в кукурузе. Его завалило, когда он вошел в силос по заданию руководителя. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Руководитель отдела охраны труда на заводе по переработке кукурузы в Михайловке дал указание своим подчиненным войти в силос и проверить, есть ли там остатки зерна. Однако по правилам осмотр помещения с силосом, если в нем находятся заготовки, строго запрещен.
Сотрудник элеваторного комплекса вошел в помещение, ударил по скопившемуся зерну, и на него обрушилась лавина кукурузы. После инцидента руководитель и другие работники попытались вытащить пострадавшего, но не смогли — его дыхательные пути были забиты кукурузой, он задохнулся.
Михайловский районный суд признал руководителя виновным по статье о нарушении требований охраны труда и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. Также осужденный не сможет занимать должности, связанные с охраной труда, в течение того же срока.
