17-летнюю девушку похитили и изнасиловали, чтобы отомстить ее брату
В Индии 17-летнюю девушку похитили и изнасиловали прямо у полицейского участка. Об этом информирует The Times of India.
Инцидент произошел в индийском штате Гуджарат. Брат пострадавшей три месяца назад сбежал с сестрой насильника из их родной деревни в штате Мадхья-Прадеш.
Семья сбежавшей девушки посчитала произошедшее позором и решила отомстить. Её брат и ещё четверо мужчин ворвались в дом пострадавшей и похитили четырёх женщин.
Трёх из них жестоко избили, но затем отпустили, а саму девушку оставили для изнасилования около полицейского участка. В результате полиция возбудила дело против пятерых подозреваемых, применив Закон о защите детей от сексуальных преступлений (POCSO). Следствие продолжается.
