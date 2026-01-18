17-летнюю девушку похитили и изнасиловали, чтобы отомстить ее брату

18 января 2026, 10:24

В Индии девушку изнасиловали около полицейского участка из мести ее брату

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Индии 17-летнюю девушку похитили и изнасиловали прямо у полицейского участка. Об этом информирует The Times of India.